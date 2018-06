Rolando Maran, nuovo allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club rossoblù delle ambizioni in vista della prossima stagione: "Mi aspetto una stagione ricca di soddisfazioni, voglio guadagnarmi la stima di tutti i tifosi del Cagliari e del popolo sardo con il lavoro, cercando di mettere a disposizione la mia passione e la mia professionalità per portare a casa grandi soddisfazioni. C'è un progetto di crescita, è bello poter costruire qualcosa insieme e ringrazio il presidente e il direttore per la possibilità che mi è stata concessa. So che la tifoseria è di grande spessore. Noi cercheremo di essere artefici del nostro destino, di non subire l'avversario".