Una certezza. Quando è stato chiamato in causa Rolando Maran è un allenatore che ha saputo dare garanzie. Lo ha dimostrato in questi anni, i numeri straordinari dei tempi del Catania sono ancora sotto gli occhi di tutti; non solo, perché Maran a Verona ha lasciato uno splendido ricordo. Tanti anni sempre dalla parte sinistra della classifica, alla guida di un progetto mai semplice - a livello di investimenti - ma risultato più che promosso sotto la gestione Maran. La separazione è arrivata in modo naturale dopo l'ultima annata, delicata per tutti visto il matrimonio ormai logoro e al traguardo. Ma il Chievo si è salvato anche grazie alle basi di Maran, ancora una volta, pur nella sua stagione più complessa. E da quelle parti non dimenticano il lavoro fatto da Rolando, anzi.



Affidabilità, metodi di allenamento, qualità del lavoro e della comunicazione, soprattutto idee chiare: Rolando Maran è un'opportunità sul mercato degli allenatori. Perché in Serie A molte panchine non hanno ancora padrone, dal Bologna che studia il dopo-Donadoni fino a Cagliari e Udinese che vengono da stagioni deludenti, ricche di scelte sbagliate. Maran c'è e attende, una garanzia pronta per l'occasione giusta. E per ripartire, come e più di prima. Chiedere a Catania e Verona per credere...