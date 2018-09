Juanma Rodriguez, giornalista spagnolo ed editorialista di Marca, attacca Cristiano Ronaldo, stella della Juventus che in estate ha deciso di dire addio al Real Madrid dopo 9 stagioni: "Onestamente non lo riconosco più. Appena arrivato alla Juventus ha parlato di 'famiglia', come se al Real Madrid le cose non andassero allo stesso modo. Ha avuto poi un altro orribile comportamento non presentandosi a Montecarlo quando Modric è stato premiato dalla Uefa".



'COME ROBINHO' - "Credo sia ancora il miglior giocatore del mondo, ma senza la sua 'famiglia merengue', con tutti i giocatori che mettevano la loro magia al suo servizio, farà fatica e finirà come i vari Robinho, Özil e Di Maria. Nel frattempo il Real gongola, con Benzema, eterna spalla di Cristiano, che ora è capocannoniere"