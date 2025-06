Marca - Mondiale per Club 2029 in Spagna: Federazione al lavoro, FIFA già informata

La prima edizione delè appena iniziata, ma il pensiero è già alla prossima, quella del. Non è ancora stata annunciata la sede, ma, mentre lapensa all'allargamento a 48 squadre e a più spazio per le europee, da Marca arriva un'indiscrezione sulla sede della competizione.Secondo quanto riporta il quotidiano,, che sarà un anno prima del Mondiale che si giocherà proprio tra la Spagna, il Portogallo e il Marocco.incontrare le squadre spagnole (Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid), ma anche per vedere i dirigenti FIFA, a cui ha trasmesso l'idea di voler ospitare la competizione.

