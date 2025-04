Marca - Real Madrid, Ancelotti consiglia Tonali

Ma che si chiuderà con tutti gli onori del caso, per la grandezza della persona e del suo contributo alla causa del club più titolato al mondo. Anche se la seconda avventura dell'allenatore italiano si concluderà con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto e verrà rescisso prima che i blancos inizino il loro percorso nella prima edizione del Mondiale per club, secondo i colleghi di Radio MarcaAll'interno del clima di rivoluzione tecnica che la chiusura di un ciclo impone si inserisconoPer molti, una delle cause di perdita di competitività e di equilibrio palesata in questa stagione è stata la scelta di non acquistare in estate un sostituto di un giocatore fondamentale come. Un giocatore che per caratteristiche tecniche, senso tattico e carisma, era in grado di reggere quasi da solo un reparto nel quale il solo Federico Valverde si è mostrato pienamente all'altezza dello status del Madrid. E così, t(quella scorsa fu bruscamente troncata dopo pochi mesi dalla squalifica per il caso scommesse che lo ha visto coinvolto):e che potrebbe andare in archivio pure con un'ulteriore soddisfazione per i Magpies – la qualificazione alla prossima Champions League – dopo la vittoria nella finale di Carabao Cup. Un momento indelebile nella stagione di Tonali, cheI bianconeri, proiettati verso un finale di campionato in cui la conquista del quarto posto diventa fondamentale anche per programmare un mercato estivo di un certo peso, sognano di riportare in Italia l'ex giocatore del Milan, che è legato al Newcastle da un contratto fino al 2028 ma che ha sempre l'idea in testa di tornare un giorno nel nostro Paese. E che ora potrebbe trovarsi di fronte ad un altro possibile bivio della sua carriera. Perché l'amore della sua attuale tifoseria ha un peso, perché il richiamo della Serie A ne ha un altro e quello di un club della grandezza del Real Madrid ne ha un altro ancora.e le ottime prestazioni offerte da Tonali anche con la maglia della Nazionale sono un biglietto da visita importante.