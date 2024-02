Villarreal-Marsiglia: Marcelino sfida il suo passato

Il sorteggio degli ottavi di Europa League ha designato tra le altre Villarreal-Marsiglia. Marcelino, attuale tecnico del Sottomarino Giallo, sfiderà quindi il suo passato in questo doppio confronto valido per i quarti di finale. Entrambe le squadre non stanno vivendo il loro miglior momento: gli spagnoli sono attualmente tredicesimi in Liga con 26 punti e un piazzamento europeo è una chimera vista la distanza dalla Real Sociedad. Il Marsiglia allo stesso modo non sta vivendo un periodo facile; ha appena esonerato Gattuso, rimpiazzato da Gasset, e la situazione di classifica in campionato è deficitaria trovandosi al nono posto con 30 punti.



I DETTAGLI- Il tecnico spagnolo ha allenato il club francese lo scorso anno per poco tempo, dal momento che il suo addio è stato molto turbolento avendo presentato le dimissioni prima del termine della stagione, che ha comunque portato il club francese al terzo posto con 73 punti dietro PSG e Lens.