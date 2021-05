Continua il percorso di avvicinamento all’edizione 2021 del, l’unico evento italiano dedicato alla Football Industry con speaker internazionali, organizzato da. Tra gli eventi collaterali di avvicinamento, ecco il, una serie di live monotematiche, che ha avuto l’onore di ospitarenella. La puntatacon il tecnico campione del mondo e il giornalista di Sky Sport è stata moderata da Massimo Tucci, programme and project manager del Social Football Summit.Nella mezz’ora trascorsa con gli ospiti si sono approfonditi diversi punti, tutti inerenti alMarcello Lippi ha parlato del rapporto con alcuni suoi giocatori oggi allenatori, il suo addio al calcio con un occhio al futuro.L’inizio della puntata è subito un’occasione per chiedere a mister Marcello Lippi quali sono le cose che gli mancano oggi del calcio: “Sinceramente il calcio lo vivo quotidianamente il calcio ancora oggi, in televisione guardo solo quello, ma. Da un anno ho deciso di non allenare perché sento che non mi manca niente.“Bisognerebbe partire da un. Non tutti, ma la maggior parte dei proprietari di club (che volevano la Superlega, ndr) sono, per questo, la nostra mentalità e quella dei tifosi. Ad esempio, la storia delle società più piccole che attraverso la programmazione riescono ad ottenere risultati battendo anche squadre più forti: questo è il bello del calcio. C’è stato un grande concorso di colpa. Se è vero che i proprietari hanno deciso di fare ciò per riparare ai debiti dei club,“Non mi piacciono. Ho visto la qualità e onestamente. A proposito della serie su Totti, non mi è piaciuto nemmeno vedere una persona diversa con una voce diversa che interpretano quella parte.nei confronti di queste proposte”.“Quando uno smette di giocare pensa di sapere tutto del calcio ma non è così. Però molti giocatori sono predisposti., aveva già la mentalità da allenatore. È un ragazzo dolcissimo, molto serio che va d’accordo con tutti, eppure durante la carriera ha fatto alcuni gesti che non gli appartengono.“Nazionali come Italia, Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Olanda quando partecipano a queste competizioni partono per vincere e potenzialmente lo possono fare tutte. Quindi. Mancini ha dato ottima organizzazione, mentalità e bel gioco”.Alla puntata ha partecipato anche il giornalista di Sky e Repubblica Paolo Condò, che si è espresso in questi termini riguardo alla crisi che sta attraversando il sistema calcio: “Non se ne esce con un singolo provvedimento, ma una riforma complessiva. Il problema quando sono arrivate le presidenze dei, è che questiIo a partire dai miei figli conosco un sacco di ragazzi che se c’è una bella partita in tv non si perdono un minuto e anche loro sono dei giocatori di Fortnite che è quello che viene considerato il competitor principale.Il percorso del Social Football Cafè si ferma per una settimana e riprenderà in occasione dicon focus su Top 5 campionati europei e Euro2020 powered by Talkwalker insieme a Stefano Russo (Talkwalker), Damiano Cori (Social Media Soccer), Lorenzo Dallari (Lega Serie A).