, terzino sinistro del Real Madrid, sogno di mercato della(ma legato al trasferimento di Alex Sandro), è intervenuto in conferenza stampa al fianco dis in vista della finale di Supercoppa europea contro l'. Al numero 12 dei blancos è stata fatta una domanda su un suo possibile approdo in bianconero, queste le sue parole: "Io alla Juve con Ronaldo? Non voglio parlarne ora, siamo qua per una finale e non è il momento".- Grande amico di Cristiano Ronaldo, Marcelo è un sogno di mercato della Juventus, che ha legato il suo destino ad Alex Sandro: con il brasiliano ancora in rosa, ma sempre nel mirino del PSG, difficile, al momento, ipotizzare un arrivo del terzino del Real Madrid.