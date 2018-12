Marcelo sente la mancanza di Cristiano Ronaldo. Il terzino sinistro brasiliano del Real Madrid ha dichiarato in un'intervista al Club del Deportista: "Quando il miglior calciatore al mondo non è più nella tua squadra ti manca, ma abbiamo comunque i migliori in tutti i reparti. I giocatori vanno e vengono, ma il Real Madrid è sempre il Real Madrid. Non mi è mai venuto in mente di cercare un'altra squadra, ho sempre fatto tutto il possibile per restare qui".