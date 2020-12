. Perché anche negli ultimi giorni in Spagna si è parlato del terzino sinistro del Real Madrid come obiettivo bianconero, addirittura con dettagli che ad oggi non trovano riscontri. Sia chiaro, è impossibile non apprezzare Marcelo o ritenerlo un ottimo colpo come i dirigenti pensano da tempo; mafino ad oggi e anche questa volta non risulta un arrivo imminente di Marcelo.- In un'intervista nei mesi scorsi, lo stesso brasiliano lo aveva ammesso sorridendo: ". Sono molto legato a questo club...", le sue parole. Accostamento perenne che questa volta è bloccato da un fattore che riguarda proprio il club spagnolo.sulle casse del club e così anche l'uscita di Marcelo per questo inizio 2021 non è prevista. Si mira a rimanere così per concludere una stagione dove il Real è ancora in corsa su ogni fronte, programmando il futuro bilancio permettendo. E con...