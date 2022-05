"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Iniziamo affermando che no,. E' tutto vero e, giornale che in Francia è sinonimo di affidabilità. Quindi non è una nostra invenzione per fare scalpore o click, ma una notizia riportata dal noto quotidiano sportivo transalpino: lFin qui nulla di strano, una storia che abbiamo sentito diverse volte nel corso degli anniQuello che lascia attoniti è però la motivazione:Prima è statoal termine di una prestazione negativa, poi è stato c, che hanno mandato su tutte le furiI - Fine dei giochi:Non proprio un amuleto portafortuna: a distanza di mesi, l’Equipe entra nel dettaglio del "comportamento inappropriato", confermando che al termine della gara contro l’Angersdella prima squadra e di mandarlo ad allenarsi con la formazione riserve, prima dellaSi tratta pur sempre di calciomercato.Marcelo non ha preso bene la storia e ha deciso di twittare per dire la propria:Forse anche il calcio...@AleDigio89