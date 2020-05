"La partita contro la Juve in Champions è stata molto buona. La squadra ha dato il 100% ed è stato un piacere, abbiamo giocato una grande partita", così il difensore del Lione Marcelo Guedes al sito ufficiale del club. "L'atmosfera era bella nel nostro stadio. Futuro? Dobbiamo restare positivi, questo periodo passerà. Sappiamo che la vita senza calcio è difficile, non vedo l'ora di giocare la prossima stagione e vedere ancora i nostri tifosi allo stadio. Lotteremo per fare belle cose. Grazie a loro per tutto quello che fanno per noi e se abbiamo fatto qualcosa contro di loro chiedo il loro perdono".