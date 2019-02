E Marcelo può davvero arrivare alla Juve. In Spagna non c'è giorno che non passi senza che i media insistano sulla possibile operazione tra i bianconeri e il Real Madrid, sotto la costante pressione dell'esterno brasiliano. Desideroso non soltanto di vivere una nuova esperienza calcistica, quanto di farlo nuovamente al fianco del suo grande amico Cristiano Ronaldo. Ma l'acquisto di Marcelo resta legato a doppio filo all'eventuale cessione di Alex Sandro, fresco di rinnovo ma anche indiziato numero uno proprio a raccogliere l'eredità di Marcelo al Real Madrid.