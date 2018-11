Florentino Perez si tiene stretto Marcelo. Dopo aver comunicato l'idea alla giunta direttiva del Real Madrid nelle scorse settimane, il presidente delle merengues ha preso una decisione definitiva sul terzino brasiliano sempre più accostato alla Juventus come desiderio già per il mese di gennaio; un'operazione complicatissima ma che torna in orbita bianconera dalla scorsa estate, Marcelo è una pedina che migliorerebbe l'organico della Juve e aiuterebbe l'assalto alla Champions League. Ma tutti questi condizionali sono destinati a rimanere tali.



INCEDIBILE - Dopo essersi riunito con Santiago Solari, il presidente Perez ha ribadito all'entourage di Marcelo di non volerlo assolutamente liberare in inverno. Ritenuto giocatore determinante per la rincorsa agli obiettivi del Real, il brasiliano rimarrà a Madrid almeno fino alla prossima estate e l'intenzione di Florentino sarebbe di spingersi anche oltre, trattenendo Marcelo a oltranza visto il rapporto speciale che lo lega a uno dei migliori terzini della storia del club. Un segnale arrivato forte e chiaro anche alla Juventus che non aveva mai formulato offerte o iniziato una trattativa, ma è sempre rimasta all'orizzonte a guardare; Marcelo a gennaio è blindato dal Real Madrid.