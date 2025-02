AFP via Getty Images

Marcelo, ufficiale: si ritira il brasiliano ex Real Madrid

un' ora fa



Marcelo dice addio al calcio giocato. Il terzino sinistro brasiliano ex Real Madrid ha annunciato il proprio ritiro all'età di 36 anni. La sua carriera si chiude così dove era iniziata: al Fluminense. Per il resto ha giocato soltanto in Grecia con la maglia dell'Olympiacos da settembre 2022 a febbraio 2023.



Considerato l'erede del suo connazionale Roberto Carlos come miglior terzino sinistro al mondo, Marcelo è tra i calciatori che hanno vinto più titoli (28): 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 6 campionati spagnoli, 2 coppe di Spagna, 5 Supercoppe spagnole sempre col Real Madrid; 1 Copa Libertadores e 1 Recopa sudamericana col Fluminense; 1 Confederations Cup col Brasile.