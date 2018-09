Rapido, tatticamente intelligente, tecnicamente molto valido. L'ultimo prodotto de La Fabrica, il settore giovanile del Real Madrid, si chiama Francisco José García Torres, meglio conosciuto come Fran Garcia, terzino sinistro classe 1999 sul quale le merengues puntano molto. Non fatevi ingannare dal fisico lillipuziano, il ragazzo ci sa davvero fare, per informazione chiedere all'Italia under 17, punita dall'esterno di ​Bolaños de Calatrava all'Europeo di categoria del 2016, o alla Roma, caduta sotto i suoi colpi settimana scorsa nella prima giornata di Youth League.



SOLO REAL - La sua breve carriera sportiva è legata, prevalentemente, al Real Madrid, ​dopo i quattro anni con il Bolaños, nel 2013 è entrato nel vivaio della Casa Blanca, giocando in tutte le categorie, dai Cadete B fino al Real Madrid Castilla. In carriera, oltre all'argento con la Spagna under 17, nel 2017 ha conquistato ​una Liga con la Juvenil A guidata dall'ex gloria merengue Guti e una semifinale di Youth League (sconfitta in semifinale dal Benfica). Lopetegui, che ha già lanciato in prima squadra Sergio Reguilon, lo tiene d'occhio e lo fa già allenatore con la prima squadra.



DERBY IN FAMIGLIA - Legato al Real Madrid fino al 2022, Fran Garcia è il cugino del centrocampista dell'Atletico Madrid Koke. Un giorno sogna di giocare contro di lui, in un derby di Madrid, ma prima deve conquistare un posto tra i grandi. La strada è quella giusta, il Real Madrid, che perderà Marcelo (corteggiato dalla Juventus), cercherà il sostituto in casa. Reguilon, Theo Hernandez (attualmente in prestito alla Real Sociedad) o Fran Garcia. Il terzino del futuro.