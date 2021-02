Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, esprime la propria opinione in merito alla vittoria dell'Inter nel derby.



"E' troppo presto per dire il campionato sia finito ma quello dell'Inter potrebbe essere l'allungo decisivo. Ha fatto un break importante in 2 settimane. E per le altre recuperare non sarà facile perché un passo falso lo faranno anche loro, tutte lo faranno"