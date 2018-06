Dagli studi di Sky, Luca Marchegiani ha risposto così su Moussa Dembelé per la Juventus: "Dembelé non è un fuoriclasse. E' un buon giocatore ma non ci costruirei una squadra attorno. Lo vedo meglio alla Juventus perché non ha bisogno di campioni ma ha già una base, lì può rendere perché un giocatore come Dembelé la Juve non lo ha. Mentre all'Inter c'è bisogno di giocatori cui costruire la squadra attorno".