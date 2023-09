Nel corso dell’intervista al Corriere della sera Luca Marchegiani corre in soccorso di Yann Sommer, criticato dopo l’errore contro il Sassuolo: “A me lo svizzero piace, lo seguo da sempre. Ha talento, reattività e lettura di gioco. Certo, rispetto a Onana interpreta il ruolo in maniera classica. Il camerunese si adattava di più alle richieste di Inzaghi di impostare l’azione: quando la palla gli arrivava sembrava sempre padrone della situazione. Ma non è che il gioco dell’Inter migliora o peggiora a seconda se il portiere partecipa o no alla costruzione dell’azione”.