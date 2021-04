Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e della Nazionale, parla a Sky Calcio Club di Gianluigi Donnarumma: "Ha ancora altri 15 anni di carriera, e sta vivendo un momento storico del suo club che sta cercando di rinascere. E' un momento in cui puoi fare la storia del club che ti ha fatto esordire. Le pressioni sono tante, non voglio stare qui a commentare il modus operandi di Raiola".