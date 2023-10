Luca Marchegiani analizza a Sky Sport la crescita di Manuel Locatelli: La Juventus sta crescendo secondo me nei giocatori come Locatelli che ho sempre visto come un ottimo centrocampista ma un mediano, cioè un giocatore incontrista, di copertura, invece piano piano si sta trasformando in regista e per la Juventus quello è un ruolo che è fondamentale che li cresca un giocatore che sappia dare imprevedibilità all'azione anziché solo ordine e compattezza. Io penso che le alternative che ha Allegri in attacco siano una grande risorsa ma a Vlahovic la palla gli va portata”.