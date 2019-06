Dichiarazione a sorpresa del direttore del Cittadella Marchetti: ​“Qualcuno ci ha tolto un sogno, ma non mi toglierà mai dalla testa che in 11 contro 11 saremmo passati noi. Il signor Nasca ha una storia burrascosa col Cittadella, perché è stato designato lui al Var? Poi diranno che il Cittadella ha sbagliato partita, che non eravamo la solita squadra, ma nonostante tutto eravamo ancora lì. - continua Marchetti – Venturato? Ve lo dico con sincerità, fossi il direttore di Milan, Juve o Inter sarebbe il mio allenatore. Sta facendo qualcosa di straordinario, un calcio da veri intenditori, speriamo che non ce lo portino via e che quel momento arrivo più tardi possibile”.