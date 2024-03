Marchetti out per 2 gare, Di Bello fino a maggio: la confidenziale e quel virgolettato duro. Lazio-Milan l'ultima?

Dopo gli errori, le sanzioni. Sono ore complicate per Marco Di Bello e Matteo Marchetti, i due arbitri finiti nell'occhio del ciclone per le direzioni di questa ventisettesima giornata di Serie A. Rispettivamente, il primo ha diretto Lazio-Milan e il secondo Torino-Fiorentina, sbagliando tanto e 'obbligando' il designatore Rocchi a prendere dei provvedimenti.



STOP - Se per Marchetti lo stop dovrebbe essere di 'soli' due turni, più dura la 'punizione' per Di Bello. L'arbitro che ha espulso tre giocatori della Lazio potrebbe tornare a dirigere una gara addirittura a maggio. Un brutto e lungo stop per lui. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, di lui nelle segrete stanze della CAN e dell’AIA si parla come di 'un arbitro finito'.



QUANDO TORNA - La Serie A si chiude il 26 maggio, motivo per cui non resterebbero tante occasioni per Di Bello per tornare in campo. Quella dell'Olimpico insomma potrebbe essere stata anche la sua ultima direzione stagionale nella massima serie. Come da prassi, gli è stata recapitata una cosiddetta 'confidenziale' (una sorta di lettera di richiamo), che prelude al suo secondo stop stagionale dopo quello seguito ai fatti di Juve-Bologna. Di Bello sarà fermo per un mese, poi arbitrerà in B e, se dimostrerà di essersi messo alle spalle il periodo no, potrà tornare in A nell'ultimo mese stagionale.