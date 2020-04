In 20 anni di carriera divisi traed altre, di chilometri su quella fascia sinistrane ha macinati parecchi. Una carriera di tutto rispetto, quella portata a termine nel 2018 dal nativo di Monterotondo:giocate, impreziosite da. Inoltre, un campionato divinto con lae unaconquistata con ilin bacheca. Poi, nel 2018, la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo una stagione trascorsa alla Carrarese, per entrare nello staff tecnico proprio della società toscana.Quarantena, carriera, vecchi compagni,e persino: tutto ciò, Marchionni lo ha raccontato in esclusiva ai nostri microfoni."In famiglia e, fortunatamente, allenandomi: sotto questo punto di vista, per me è cambiato poco"."Non è certamente una bella ipotesi per me, ridurre tutto ad un sorteggio sarebbe un danno soprattutto per le squadre che hanno investito molti soldi in questo campionato, anche se resta un annata particolare. Al momento il calcio dovrebbe passare in secondo piano, ma. Se si decide di far ripartire la A, non vedo perché non far riprendere anche in B e in C con le dovute precauzioni., magari nel mese di giugno o luglio, dato che ormai la classifica è delineata"."Non si possono omogeneizzare gli stipendi della massima serie con quelli di Serie C,. Non è una cosa giusta, ma al tempo stesso si dovrebbe trovare una linea che sia giusta da seguire per tutti i club di questa categoria. E’ ovvio che"."Queste situazioni sono condizionate dal tipo di rapporto che instauri: se c’è rispetto reciproco, ciò che c’è stato prima non cambia e loro capiscono che è cambiato il ruolo ma non la persona, il lavoro risulta più semplice. Ho avuto la fortuna di lavorare con persone come Ciccio e Macca da giocatori, il nostro rapporto è uguale a prima edDipende dalla bravura dei giocatori, che sono stati capaci di portare il rispetto ad un livello ancora superiore rispetto a prima"., mi ha concesso questa splendida opportunità che io ho saputo cogliere e gli sono davvero grato. Mi dà la possibilità di rivolgermi alla squadra anche nelle vesti di secondo, nutre tanta fiducia in me e credo sia fondamentale per me iniziare un percorso del genere in questo modo"."C’è poco da ricordare, il fallimento è stato di tutti. E’ una situazione che avevo già vissuto a Parma, poi ho avuto la sfortuna di riviverla a Latina. Torniamo sempre allo stesso discorso:, che però non si modificano mai. Vogliono sempre provare a fare un passo avanti per trovare soluzioni, modi per evitare i fallimenti e salvare i giocatori, invece poi ci troviamo sempre allo stesso punto. In corso d’opera le istituzioni non possono fare niente,".Deve parlare con il giocatore,Se il ragazzo vuole rimanere ben volentieri, magari si può compiere uno sforzo economico per accontentarlo. Se invece le sue ambizioni sono altre, è giusto che lo lascino prendere un’altra strada. In ogni caso, credo che la Fiorentina farà il massimo nelle sue possibilità."A mio parere, deve avere come obiettivo la conquista degli Europei. E’ una squadra che si è appena “ritrovata”, venivamo da quella sconfitta con la Svezia che ha bruciato un po’ il morale di tutti., decisione non facile da prendere. Ha vinto la sfida che gli era stata posta, ovvero quella di riportare la squadra ad un grande livello. La sua Italia può tranquillamente pensare alla vittoria finale,"."No, le scelte che ho fatto poi le ho sempre portate avanti. Avrei potuto far sempre di più, forse è questo il mio più grande rimpianto. Col senno di poi, un giocatore ripensa la sua carriera e spesso si accorge che avrebbe potuto dare di più".@ferdinandogagl3