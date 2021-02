"Congratulazioni per il traguardo raggiunto e per quello che dimostri ogni volta che scendi in campo amico mio!!!". Così scrive, una foto e una didascalia che scavano nei ricordi e che fanno breccia nei cuori bianconeri. Gigi e il Principino, insieme in un abbraccio, prima fisico ora virtuale, mandato per il raggiungimento dell'ennesimo record: 654 partite in campionato, il più presente di sempre nei Top 5 tornei europei.