Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità.

La politica è una cosa seria.

Allora per favore facciamo i seri.#Torino pic.twitter.com/GpgAuOtZyv — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) March 4, 2021

. L'ex centrocampista della Juventus ha smentito seccamente la voce che lo dava come possibile candidato per il Partito Democratico al posto dell'attuale sindaco Chiara Appendino: "Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste. Allora per favore facciamo i seri".