Domani la parola fine a una carriera lunga e vincente. Nel suo Stadium, quello che ha visto nascere e in cui ha vinto 7 scudetti, Claudio Marchisio dirà addio al calcio dopo una stagione e mezza lontano dai colori bianconeri, passata allo Zenit (dove ha vinto una Russian Premier League), una nuova operazione al ginocchio, allenamenti in solitaria e una condizione che non è più quella dei tempi migliori.



QUANTE OFFERTE - Tante le offerte che erano pervenute al centrocampista 33enne: la Cina, sempre alla ricerca di grandi del passato per arricchire il proprio campionato; il Sudamerica; il Brescia, che dopo Balotelli aveva pensato proprio all'ex numero 8 bianconero; il Monaco, gli Emirati, i Rangers di Gerrard, seguiti da rumors di un clamoroso ritorno alla Juve dopo quello di Buffon. Niente di tutto questo: domani, a casa sua, Claudio Marchisio, in conferenza stampa, dirà addio. E non solo: presenterà anche il documentario che Sky gli ha dedicato , MarchisIO. A colori, in bianco e nero. Il leggendario ex numero 8 saluta tutti, pronto per un nuovo capitolo della sua storia.