Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente.

Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo.

Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto.

A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza pic.twitter.com/5lJSKSDAqO — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 30, 2019

Prende la parola Claudio. ​Dopo i momenti di paura vissuti ieri sera, l’ex centrocampista della Juventus dice la sua sull’episodio. Quattro rapinatori si sono presentati a casa dell'ex giocatore, fresco di ritiro, facendosi consegnare denaro e gioielli contenuti in cassaforte. Nella zona residenziale di Vinovo, in quattro, poco dopo le 21.30, hanno costretto Marchisio a consegnare denaro e gioielli della moglie Roberta. La coppia stava uscendo di casa direzione campo delle giovanili juventine, quando sono stati bloccati dai rapinatori e, senza opporre resistenza, sono stati costretti a rientrare in casa.”.