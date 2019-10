Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ritiratosi da poco dal calcio, ha concesso un'intervista al britannico Daily Mail: "Il mio numero 8? E' in buone mani con Ramsey, un giocatore fantastico. Il numero 8 è così bello che prima o poi sarebbe finito sulle spalle di qualcuno. Le mie preferenze erano due: Ramsey o un giocatore della Primavera passato in prima squadra".



L'ANEDDOTO SU POGBA - "Era molto giovane, parlo di uno dei primi allenamenti con noi. Io e Pirlo impiegammo solo 15 minuti per capire quanto fosse forte Pogba e sapevamo anche che avrebbe preso il posto di qualcuno in squadra. Fortunatamente il mister trovò un sistema che ci permise di giocare tutti insieme: che centrocampo con Vidal!".