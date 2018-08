Ora Claudio Marchisio è diventato uno dei pezzi più pregiati sul mercato internazionale. Un'estate atipica, con la chiusura a scaglioni delle varie sessioni. E il Principino fa gola a molti. Ma a questo punto è già tempo di serrare le fila. Con un inserimento delle ultime ore pronto a sbaragliare la concorrenza. Dopo lo Sporting Lisbona, infatti, ora anche lo Zenit San Pietroburgo sembra aver sorpassato il Monaco in questa corsa fatta di sorpassi e controsorpassi.



IRROMPE LO ZENIT – Il nuovo direttore sportivo dello Zenit è Javier Ribalta, fino a un anno fa capo osservatore della Juve. Un dettaglio non di poco conto, una volta ottenuto la risoluzione del contratto è quindi nata questa ipotesi che porterebbe Marchisio in Russia. Ed è proprio questo l'ostacolo principale, la distanza da casa e l'eventuale cambio di vita che dovrebbe affrontare Marchisio. A fare da contraltare l'offerta migliore fin qui ricevuta, non solo a livello economico. Nel frattempo lo Sporting Lisbona fa sul serio, con la regia di un altro che conosce bene il Principino come Claudio Ranieri, sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore dei portoghesi. Meno radicale il cambiamento, con Marchisio che andrebbe a prendere il posto lasciato ancora vacante da Willian Carvalho. E il Monaco resta alla finestra. Il cerchio si stringe, Marchisio è pronto a ripartire.



