L'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio ha parlato della scelta della Juve di pendere Pirlo al posto di Sarri: "Mi dispiace che Maurizio sia andato via, è un ottimo allenatore e a Torino ha vinto. Fa pensare il fatto che una società che di solito dà fiducia agli allenatori l'abbia mandato via dopo così poco tempo - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Pirlo? L'azzardo non è stato scegliere lui, ma cambiare in un periodo così delicato".