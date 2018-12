Claudio, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato a Sky Sport nel corso di uno speciale, "Da Principino a Zar", che andrà in onda venerdì sera dopo Juventus-Inter. Ecco alcune anticipazioni dell'intervista: ". E poi era tra i numeri disponibili, sono arrivato quando la stagione era già iniziata. Come ruolo non mi considero un vero 10, ho un ruolo diverso però sono legato a questo numero e finalmente c'è stata la possibilità di indossarlo"."È stato un periodo molto intenso, è stato fatto tutto in poco tempo ma sempre con la testa sulle spalle e cercando di prendere la decisione giusta.e i loro consigli sono stati molto importanti. Ma ora pensiamo al presente, che per me è molto importante, anche perché lo Zenit vuole tornare a vincere ed è l'obiettivo di tutti. Vogliamo arrivare il più lontano possibile in Europa League e riportare il titolo qui a San Pietroburgo"."È sempre la più forte, mancano ancora molte partite ma ha una rosa talmente ampia e forte che è senza dubbio la favorita. Cristiano Ronaldo ha portato ai bianconeri la sua grande professionalità nel lavoro quotidiano e questo ha alzato ancora di più la consapevolezza, la forza e la voglia di vittoria".. Però dipende dal commissario tecnico, ha un compito molto difficile. Ma se chiamasse, risponderei".