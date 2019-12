Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky: "Sorteggio? E' andata bene, così come all'Atalanta, un po' meno al Napoli".



SUL LIONE - "Son cambiati i tempi e i giocatori, il Lione non sta attraversando un buon momento in classifica".



SU RUDY GARCIA - "Conosce bene il calcio italiano e la Juventus. Ma sarà dura, contro una grande Juve".



SU RABIOT - "E' un grande giocatore, ha margini di miglioramento. Gli infortuni non gli hanno dato continuità, la stagione è ancora lunga".



SU DE LIGT - "E' stato pagato tanto, prende tanti soldi, i momenti di adattamento sono normali con tutta questa pressione. Sta dimostrando che ha grande talento".