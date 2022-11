La Juventus vince contro l'Inter e alla Domenica Sportiva il grande ex, Claudio Marchisio ha spianato la strada ad una grande risalita bianconera.



"È la quarta partita consecutiva in campionato senza subire reti: c'è una tenuta mentale e anche a livello fisico la Juventus sta crescendo. Questa continuità serve per arrivare alla sosta: ci sono ai box diversi giocatori importanti e nell'anno nuovo potrebbe esserci una scalata importante".