Claudio Marchisio, ex centrocampista di Juventus e Zenit, fresco di ritiro, parla, a margine di un evento a Cuccaro Monferrato, di José Mourinho al Tottenham: "Auguro tanta fortuna a José Mourinho per la sua nuova esperienza. Quel gol segnato all'Inter per me valeva tanto perché venivo da un'operazione al menisco e segnare dopo 50 giorni, contro quella grande Inter, e vincere grazie a un mio gol fu uno dei ricordi più belli della mia carriera. Se mi disse qualcosa? No, perché fu espulso e andò via prima".