Claudio Marchisio potrebbe ripartire dalla politica e da un ruolo prestigioso come sindaco di Torino. E' questa l'indiscrezione riportata dal quotidiano La Stampa circa le intenzioni del Partito Democratico e del suo segretario Nicola Zingaretti, che avrebbe individuato nell'ex centrocampista della Juventus l'uomo giusto per la successione di Chiara Appendino.



Per il giornale torinese, Marchisio starebbe seriamente valutando questa opportunità e il sempre più probabile slittamento ad ottobre - causa Covid - delle elezioni amministrative alimentano i rumors su questa clamorosa candidatura.