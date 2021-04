on sono giorni facili per Nicolò Zaniolo. Il percorso di riabilitazione dopo la seconda operazione al ginocchio in un anno è stato più lungo del previsto e il sogno Europeo è sfumato. In un’intervista a Il Messaggero ne ha parlato anche l’ex juventino Claudio Marchisio, che ha provato a rincuorarlo: “So quello che ha passato e cosa sta passando, perché anch’io mi sono rotto i legamenti crociati del ginocchio. Sono convinto che quello del 2022 sarà il suo Mondiale”.