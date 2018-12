Sky Sport ha mandato in onda un’anticipazione dell’intervista esclusiva a Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, attualmente in carica allo Zenit San Pietroburgo. Lo speciale “Claudio Marchisio. Da Principino a Zar”, realizzato da Francesco Cosatti, verrà trasmesso venerdì 7 dicembre a mezzanotte su Sky Sport Uno, dopo il top match tra Juventus e Inter.Sarà un big match importantissimo, ma sarà solo una partita perché ne mancano ancora tantissime. Il fatto che si affronteranno due squadre così forti che vogliono arrivare a dei grandi obiettivi, sarà una sfida importante soprattutto per lo spirito di ambedue le squadre.Stanno dimostrando di essere sempre i grandi attesi di queste partite. Sono due giocatori completamente diversi. Icardi e C.Ronaldo stanno dimostrando di essere sempre i grandi attesi. Icardi per 90 minuti può anche essere assente alla partita però, come ha fatto con il Barcellona, gli basta un pallone dentro l’area per fare gol. E in questo è uno dei più forti al mondo. C.Ronaldo ha cambiato il suo modo di giocare in Italia. Molte volte si abbassa per prendere la palla, fa parte sempre della manovra ed è sempre presente in qualsiasi gol o assist. E’ determinante per la Juventus. Sono due grandi campioni ma confido anche in Giorgio (Chiellini) che in queste grandi partite, dalla difesa arriva da dietro e fa gol di testa.Il Napoli in questi ultimi anni ha dimostrato di essere una big, sta dimostrando di poter reggere fino alla fine del campionato nelle posizioni più alte. L’Inter lo sta dimostrando, soprattutto quest’anno anche se manca ancora tanto, bisogna vedere con le partite di Champions League, più avanti come andrà. Il Napoli mi ha sorpreso, dopo il lavoro fatto da Sarri in questi anni c’è stato un cambio importante. Ancelotti è riuscito a continuare e a fare sempre molto bene e il Napoli cercherà fino all'ultimo di essere una grande protagonista del campionato.