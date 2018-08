Venerdì è stato il giorno dell'addio. Oggi quello per spezzare il silenzio. Prima una diretta su Instagram per rispondere alle domande dei suoi follower, che ha preceduto la pubblicazione di una nuova lettera d'addio commovente. Poi la visita alla Continassa per salutare quelli che ormai sono i suoi ex compagni e scambiare un paio di battute con i tifosi presenti fuori dal nuovo Training Center. Infine anche qualche battuta ai microfoni di Sky Sport, come sempre in linea con quello che è stato il suo stile di tifoso juventino autentico. Questo mercoledì, anche questo mercoledì, è stato il giorno di Claudio Marchisio. La fase dei ricordi e delle riflessioni sta ormai per finire, giorno dopo giorno il Principino si avvicina ad una decisione, anzi alla decisione: quella legata alla squadra da cui ripartire.



OUI MONACO – Tante le proposte. Già prima della risoluzione del contratto si è fatta sotto anche la Sampdoria, la più convinta tra le società italiane: rescissione o no, la scelta di Marchisio di indossare nessuna altra maglia in Italia non è cambiata. Così si guarda altrove. Lontano (il Montreal Impact non molla anche se dovrebbe vendere uno straniero) o lontanissimo (calcisticamente parlando, come in Arabia Saudita o in Giappone). Oppure piuttosto vicino. Perché ora dopo ora, nonostante le smentite, aumentano le quotazioni di un accordo in dirittura d'arrivo con il Monaco: il club del Principato si era già fatto sotto sul finire della scorsa stagione, ora che Marchisio ha il suo cartellino in mano può arrivare in tempi brevi la fumata bianca. Mentre dal Portogallo si avvicina a passi spediti lo Sporting Lisbona, con o senza Claudio Ranieri sembrano proprio i portoghesi i principali rivali dei monegaschi. Salvo nuovi colpi di scena. Anche se quel “bonjour” regalato ai suoi follower su Instagram, forse, può essere un indizio...



@NicolaBalice