#Marchisio in diretta su Instagram: ‘Futuro? Tra poco decido, ultimi giorni a Torino. Andrò al campo a salutare i miei compagni della #Juve per l’ultima volta’ pic.twitter.com/V5ey94BZlj — ilbianconero (@ilbianconerocom) August 22, 2018

Grazie di tutto pic.twitter.com/Ue3lVUm5ZJ — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 22 agosto 2018

Futuro tutto da scrivere per Claudio. Dopo la clamorosa rescissione contrattuale con la Juventus comunicata lo scorso 17 agosto, il Principino è alla ricerca di una nuova squadra. In una diretta su Instagram, l'ex numero 8 bianconero ha fatto il punto della situazione: ​". Tra un po' sceglierò la mia prossima destinazione, io e la mia famiglia sceglieremo il posto che per noi sarà la meta migliore.".​Marchisio ha poi voluto salutare tutti i tifosi bianconeri con una toccante: "Ho passato gli ultimi 25 anni della mia vita ad immaginare quello che sarei voluto diventare ed i sogni che avrei voluto realizzare insieme alla Juventus, ma. A prescindere da quelle che saranno le prossime tappe della mia vita, professionale e non, sarebbeHo indossato per la prima volta la maglia della Juventus all'età di sette anni e da quel momento non l'ho mai tolta, neanche per un istante. Sono cresciuto con la sua filosofia e ho cercato prima di assorbirla e poi di esserne ambasciatore, sia sul campo che nella vita di tutti i giorni. Si dice che alla Juventus, detta dal presidente Giampiero Boniperti, si celaVincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Quando cresci, quando il tuo sogno dietro la collina è quasi realtà, ma non ti monti la testa e lavori duro all'ombra dei tuoi idoli di sempre. E dai il meglio di te ogni giorno, per quella maglia, perché quelle strisce una volta cucite addosso sono orgoglio, gioia e responsabilità.Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Quando quegli idoli diventano finalmente i tuoi compagni e devi essere più forte delle gambe che tremano all'idea di entrare in campo in fila indiana, come uno di loro, in mezzo a loro. Del Piero, Nedved, Buffon, Trezeguet, Camoranesi e tutti gli altri. Perché ognuno sa che, per onorare uesta maglia, deve fare la propria parte. E questo discorso non vale solo per noi calciatori, ma anche per ogni singolo tifoso.Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Quando tieni fede al patto con te steso di fare tutto il possibile per non deludere mai quei tifosi, i più fedeli, i più sinceri, i migliori che ci possano essere al mondo.Con affetto, per sempre, Claudio".