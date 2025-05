Getty Images for DFB

Marciniak, l'arbitro di Inter-Barcellona fa scandalo in Spagna: “Tifa Real Madrid, c’è il video”

Manca sempre meno alla semifinale di ritorno di Champions tra Inter e Barcellona che si disputerà martedì sera a San Siro a partire dalle 21. La partita non ha mancato di scaldare la vigilia dopo la designazione arbitrale che ha visto la scelta cadere sull'arbitro polacco Szymon Marciniak: "È filo madridista", il coro unanime che si è alzato dalla Catalogna, rispolverando un vecchio video polemico.



FILO-MADRIDISTA - Gran parte della stampa spagnola ha aperto le proprie pagine sportive, dando contro l'arbitro polacco. Un'accusa che viene rimarcata anche dal Mundo Deportivo che rincara la dose elencando i precedenti clamorosi di "incompetenza" dell'arbitro polacco e della sua squadra VAR, tra cui la polemica mai chiarita fino in fondo del "doppio tocco" di Alvarez su rigore, che penalizzò l'Atletico contro il Real. Ma la strumentalizzazione maggiore, arriva riproponendo un vecchio video in cui si vede Marciniak negli spogliatoi arbitrali con, su un tavolino, una pochette recante lo stemma della Casa Blanca.