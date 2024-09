Getty Images

Marco Giampaolo: “Quando ho avuto Calhanoglu al Milan non era pronto mentalmente”

un' ora fa



Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan, parla alla piattaforma web Terzo Uomo del suo ex allievo Hakan Calhanoglu: "Calhanoglu può giocare in tutte le zone del campo, al Milan avevo pensato potesse essere un grandissimo play del centrocampo, ma in quel momento storico non era pronto mentalmente per giocare così, amava proporsi in zona offensiva".