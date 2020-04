Duttile in campo, giramondo nella vita.ex terzino tra le altre di Juventus, Roma, Atalanta e Genoa, da qualche mese ha scelto di proseguire la propria carriera in Indonesia tra le fila del Persija Jakarta.Un'avventura esotica ed affascinante che tuttavia non gli ha fatto dimenticare i suoi vecchi amori calcistici, a cominciare dai nerazzurri bergamaschi: "Sono di Merate - ha raccontato Il Secolo XIX - ho fatto 13 anni di settore giovanile a Zingonia, ho debuttato in A con l’Atalanta, ho tanti amici a Bergamo. Insomma, ho gli affetti più cari nell’epicentro dell’emergenza ma per fortuna stanno bene.. Il coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Ora bisogna pensare alla salute, poi bisognerà ripartire forti e compatti, come sanno fare le squadre di Gasperini.a. Ma conosco i bergamaschi, si rialzeranno. Come si dice lì: 'Mola mia', mai mollare. Vale per Bergamo e per tutta l’Italia".Motta ha poi parlato anche della sua breve ma intensa militanza con il: "Ero stato benissimo, sarei rimasto con piacere. Ho conosciuto una tifoseria speciale, con una passione unica, uno stadio affascinante, da Premier, e un grandissimo come Gasp. Il ricordo più bello è il mio gol contro il Milan. Ho giocato con Perin, Sturaro, Criscito: li seguo con molto affetto. Quello che sento di più è Mimmo, con lui ho vissuto tante avventure nelle Under azzurre, è un amico. Con Nicola la squadra era in netta ripresa, E