Sirene di mercato riaccese per Moise Kean, in ombra all'Everton e invitato da Mancini a trovare una nuova squadra, con Milan e Roma come potenziali pretendenti. Non è della stessa idea il tecnico dei Toffees Marco Silva, che in conferenza stampa trattiene il giovane attaccante: "Parliamo di un giocatore talento e qualità, Kean ha tutto il supporto di cui ha bisogno qui, ho parlato con lui e tutto è chiaro. Non ha bisogno di nient'altro. Ha il supporto mio, del club, dei compagni, si sta adattando. Vuole giocare di più con la nostra squadra e noi dobbiamo badare a lui, guardare quanto a giocato finora. Giocatori con più esperienza come Fabinho sono arrivati in Premier e non hanno giocato per sei mesi. Il suo presente e il suo futuro sono qui con noi, su questo non c'è dubbio".