a causa della Russia grazie alla norma approvata dalla UEFA a favore degli stranieri che giocavano in Ucraina, maprenderà il posto di Lucas Leiva, destinato a tornare in Brasile, con molte probabilità al Gremio. Arriva dallo Shakhtar Donetsk in un’operazione da circa 8 milioni di euro più 2 di bonus ed è statoSi tratta, come detto, di un centrocampista che agirà davanti la difesa nella Lazio. Nato nelle giovanili dell’Atletico Paranaense in Brasile, passa all’Estoril in Portogallo prima di approdare allo Shakhtar Donetsk per 3.5 milioni di euro. Conta 11 partite nella nazionale Under 20 del Brasile e due presente in quella Under 23, nelle sue quattro stagioni in Ucraina vanta 101 presenze con 9 gol e 5 assist e ha compiuto 22 anni da pochi giorni,Nonostante i numeri visti in precedenza, si tratta di un, con buona dimestichezza con la porta avversaria. Piace molto a Sarri per la suadi prendere in mano la squadra e metterla in moto. Si tratta di un calciatore principalmente offensivo, ma ha una grande duttilità, che permette all’allenatore di poterlo schierare anche da mezz’ala in caso di necessità o davanti la difesa, come è nelle idee di Sarri.– Il calciomercato dei biancocelesti si è aperto, quindi, con l’acquisto di Marcos Antonio,soprattutto, attorno alle situazioni legate a Luis Alberto e Milinkovic-Savic, che non sono certi di restare e potrebbero decidere le mosse future della società di Claudio Lotito. Al momento sembra complicato il riscatto di Jovane Cabral in attacco e la società capitolina è alla ricerca di un vice-Immobile, con Caputo e Mertens che sembrano essere i favoriti. Un’altra situazione delicata riguarda la questione portieri, con Reina che ha rinnovato per un altro anno e con Strakosha che andrà via a zero (Fulham e Chelsea sull’albanese), e quindi si cerca un primo portiere. Tutto sembra portare adell’Atalanta, anche nonostante l’operazione alla spalla che lo terrà ai box per 4 mesi. Bisognerà, poi, concludere operazioni in difesa, con Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan, che è molto vicino, a prescindere dalla decisione su Francesco Acerbi. Insomma, è ancora tutto da vedere, l’unica certezza è che si ripartirà dal centrocampista brasiliano ex Shakhtar.