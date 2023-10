Una doppietta da urlo per salvare il Santos e rompere gli ultimi indugi della Roma. Marcos Leonardo, in attesa del passaggio ormai quasi certo a gennaio in giallorossa, sta tenendo a galla il club brasiliano come promesso la scorsa estate alla società e ieri ha siglato due gol al Vasco da Gama allontanando la zona retrocessione. In estate era pronto a prendere il volo per l'Italia con l'accordo prima trovato, poi rimangiato dal Santos che viveva un periodo di totale sconquasso societario e sportivo.



CIFRE - La promessa al ragazzo è stata chiara: a gennaio puoi andare alla Roma.

A una cifra anche più contenuta rispetto ai 15 milioni estivi. L'affare dovrebbe chiudersi sui 10 più bonus. Il classe 2003 intanto ha raggiunto quota 11 reti in campionato, Tiago Pinto ha da tempo un accordo di massima con Leonardo. Pronto per lui un contratto di quattro anni e mezzo anche se nei primi sei mesi potrebbe andare in prestito in serie A per farsi le ossa.