Il futuro di Marcos Leonardo non sarà alla Roma, almeno per il momento. L'attaccante resterà infatti al Santos ma a gennaio le porte della Serie A potrebbero riaprirsi, visto l'accordo che il club giallorosso sta provando a chiudere in queste ore.



LE PAROLE - Queste le parole del classe 2003 ai media brasiliani: "Ringrazio Dio per tutto quello che sto vivendo. Quello che è accaduto in questo periodo fa male a me e al club. Il presidente mi aveva promesso di poter andare via, ma va bene così e ora è tutto risolto. Sono rimasto fuori contro il Fortaleza perché non ci stavo con la testa, pensavo solo alla proposta (della Roma ndr), era quello che desideravo. Sono comunque rimasto per aiutare la squadra, non ho mai pensato di scappare dalla porta dal retro dal club che mi ha cresciuto su e al quale sono molto grato. Quando entro in campo dò sempre il massimo e il Santos non merita di soffrire così".