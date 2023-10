Marcos Leonardo non si nasconde più: "Sono pronto a giocare in Europa". Lo ha rivelato oggi in una lunga intervista ad As. La punta 20enne del Santos (15 gol in 31 partite nel 2023) ha praticamente salvato la sua squadra dalla retrocessione e ora punta il calcio che conta. "Mi sento pronto a giocare in un grande club e in un grande campionato europeo. Naturalmente vedo altri giovani che si sono già trasferiti. Lo scorso agosto sono stato molto vicino al mio trasferimento. C'è stato un progetto sportivo interessante che mi è piaciuto. Le cose non sono andate a buon fine, ma sono molto professionale e continuerò a fare del mio meglio finché sarò qui. Il mio approccio è sempre stato questo. Fare il meglio che si può sul campo in modo professionale".



LA TRATTATIVA - La Roma era stata ad un passo dal brasiliano quest'estate, prima del ripensamento del Santos invischiato nella lotta per non retrocedere e col fiato sul collo della tifoseria. Il presidente aveva promesso al ragazzo di lasciarlo a gennaio. E così farà, ma nel frattempo sono cambiate anche alcune priorità. La Roma ha preso Lukaku e Azmoun e ha riscoperto Belotti. Mentre in difesa serve almeno un rinforzo. Così Pinto non intende andare incontro ad aste o perdere parte del budget per un altro attaccante. Inoltre Leonardo dovrebbe andare in prestito per 6 mesi, e non sembra molto convinto. Il giocatore piace anche a Manchester United, Eintracht Francoforte e Milan.