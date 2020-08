Marcos Silva, allenatore spagnolo, parla a Sky Sport, elogiando l'Inter dopo l'accesso in finale di Europa League, arrivato ieri grazie alla vittoria per 5-0 ai danni dello Shakhtar: "E' stata fantastica. Conte è un tecnico che ha avuto un grande impatto anche in Premier al primo anno vincendo il titolo; poi la seconda stagione non è andata al meglio, ma non era facile essere competitivi. Ieri è stato bravo dal punto di vista tattico".



VICINO ALL'INTER - "La verità c'è solo quando firmi il contratto, ma sono stato molto vicino. Abbiamo avuto diversi meeting dopo l'addio di Mancini, ma alla fine il club ha deciso di fare un'altra scelta. Ho rispettato quella decisione. Futuro? Mi piacerebbe allenare in Italia e in generale nei cinque campionati top europei".



SU RANOCCHIA - "Qualche volta lo sento ancora, è un grande uomo e un bravo professionista. Volevo portarlo al Watford, ora rimane importante per Conte anche se non gioca tanto". Marcos Silva ha