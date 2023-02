Ha fatto discutere non poco la rete, prima assegnata con la goal line technology, poi annullata dal Var di Arthur Cabral. Questo il parere di Luca Marelli ai microfoni di Radio Bruno Firenze: "Parto dicendo che l'arbitro non mi è piaciuto per niente. Arbitra da diversi anni in ambito europeo e non è migliorato. Ieri ad esempio ha fatto ripartire subito il gioco dopo un ammonizione, senza il fischio. Gol annullato? La goal line technology è una macchina, e alle volte si può bloccare o può funzionare male, anche se episodi così capitano una volta ogni due/tre anni. Ieri sera è successo che le sette telecamere puntate sulla linea hanno mandato un impulso all'arbitro avvisandolo erroneamente del gol. Per fortuna però è intervenuto il VAR, visto che la prospettiva era perfetta e faceva intuire anche all'occhio umano come il pallone non fosse completamente errato.



I DETTAGLI - La riproduzione virtuale della goal line technology, dalla quale sembra che la palla sia entrata di qualche millimetro, è anche essa sbagliata poiché frutto di un errore del macchinario. Altro errore di ieri secondo me è stato quello di convalidare il gol dell'1-0, quando è stato ritenuta ininfluente la posizione di un giocatore del Braga sulla conclusione di Andrè Castro